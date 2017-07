Jean-François Laroche en bonne position

Si la deuxième moitié de la 40e saison des Mardis cyclistes de Lachine est à l’image de la cinquième étape, les amateurs de cyclisme seront ravis.

La semaine dernière, la belle foule présente autour du circuit a été témoin de l’une des étapes les plus relevées des dernières années des Mardis quand Jean-François Laroche a démontré qu’il n’avait pas remporté six championnats par chance.

Laroche a fait preuve de patience, d’une belle stratégie et surtout d’un travail exceptionnel de ses coéquipiers de Cycles Régis pendant les 31 tours de l’épreuve pour remporter l’étape en 59 minutes 34 secondes, à 1:18 du record du circuit établi par Simon Lambert-Lemay en 2013.

Son brio lui a permis d’augmenter son avance au classement général, lui qui tente d’écrire l’histoire avec un septième championnat. Et après sa brillante performance à la cinquième étape, Laroche se retrouve en avance sur son total de points de l’an dernier quand il avait enlevé son sixième titre.

Le cycliste totalise 653 points au classement général comparativement aux 375 accumulés à la même période la saison dernière quand il l’avait emporté avec 1004 points. En remportant un sixième titre, Laroche a ainsi rejoint Yanick Cojan au sommet de la liste des vainqueurs des Mardis cyclistes de Lachine.

Si on effectue un retour sur les résultats de l’année dernière, la cinquième étape avait été la pire de la saison de Laroche puisqu’il n’avait récolté que 14 points. Il était cependant revenu en force à la course suivante en amassant 154 points (sur une possibilité de 155).

Dans la poche?

Certains croiront que le championnat 2017 est déjà gagné, mais il serait très hasardeux pour les membres de la formation Cycles Régis de croire que l’objectif de Laroche, de devenir le plus prolifique vainqueur des Mardis cyclistes de Lachine, est déjà atteint.

Les 207 points de priorité de Laroche devant Pierrick Naud (446) au classement général peuvent sembler confortable, mais il reste encore cinq étapes à la populaire compétition. Et il ne faut pas oublier qu’à la 10e et dernière étape, les points comptent en double. Hendrik Pineda, Transports Lacombe-Devinci, est également toujours dans la course avec 443 points.

La sixième étape sera la dernière avant une pause car la populaire compétition fera relâche le mardi 18 juillet.