«J’ai profité du départ chaotique» - Lance Stroll

Après une séance de qualifications décevante, pour ne pas dire désastreuse la veille, on ne donnait pas cher de la peau des Williams de Lance Stroll et de Felipe Massa.

Et, pourtant, les deux monoplaces ont réussi à rallier l’arrivée dans les points dimanche au Grand Prix d’Autriche.

Un résultat inespéré pour le Québécois de 18 ans, qui ajoute une autre unité à sa récolte depuis le début de la saison en Formule 1.

Il occupe maintenant le 11e rang au classement cumulatif avec 18 points, à égalité avec l’Allemand Nico Hulkenberg (Renault) et le Français Romain Grosjean (Haas) dont la sixième place en Autriche représente le meilleur résultat cette année.

«Dans l’ensemble, ce fut une bonne course pour moi, a raconté Stroll. J’ai profité du départ chaotique pour plusieurs pilotes devant moi pour gagner des positions.»

Le Québécois, qui s’était élancé de la 18e place, a gagné cinq positions après le premier tour et s’est retrouvé au 11e rang au passage suivant.

«Ma stratégie était de bien gérer mes pneus et de m’arrêter le plus tard possible, a-t-il poursuivi. J’ai dû me battre avec Kevin Magnussen en début de course, puis avec Jolyon Palmer vers la fin pour défendre ma 10e position.»

Trente-cinq tours sans s’arrêter

Stroll a choisi de prendre le départ chaussé de pneus supertendres qui lui ont permis de rouler sans interruption pendant 35 tours avant d’effectuer sa seule halte au puits de ravitaillement. Il a bouclé son parcours avec des gommes ultratendres.

«Je devais rester bien concentré et éviter les erreurs, a conclu Stroll. Ça n’a pas été un week-end parfait. Nous devons analyser tous les paramètres et déterminer les raisons qui ont expliqué nos contre-performances en qualifications.»

«Nous devrons trouver des solutions rapidement, car la prochaine course a lieu dans moins de sept jours.»

Massa a lui opté pour la même stratégie, la même combinaison de pneumatiques, sauf qu’il s’est arrêté beaucoup plus tard, au 47e tour précisément.

Neuvième, le Brésilien inscrit ses premiers points depuis Montréal. Il ne devance son jeune coéquipier que de quatre unités.

C’est d’ailleurs la première fois que les deux pilotes de l’écurie Williams inscrivent des points à l’occasion du même Grand Prix depuis le début de la saison.

Pauvre Verstappen

Pendant que Daniel Ricciardo accumule les places d’honneur, son coéquipier Max Verstappen multiplie les déboires.

Le jeune prodige néerlandais a été victime en Autriche d’un cinquième abandon à ses sept derniers départs.

Qualifié à la cinquième place, Verstappen a su, dès les premiers instants de la course que sa série de déboires se poursuivrait en ratant sa mise à feu et en se faisant doubler par plusieurs adversaires.

Mais il n’était pas au bout de ses peines. Il a été victime, à l’instar de Fernando Alonso, du comportement insensé de Daniil Kvyat qui l’a forcé à abandonner.

Le Russe, trop audacieux au freinage, a percuté la voiture de l’Espagnol dont la McLaren a ensuite frappé la Red Bull de Verstappen.

«Ce n’est pas un jeu de quilles!» a décrié le double champion du monde sur les ondes radio. Quand ce n’est pas le moteur Honda de sa monture, ce sont d’autres malchances qui l’empêchent, comme c’est arrivé à quelques reprises cette saison, de boucler le premier tour.

Et maintenant Silverstone!

Lewis Hamilton n’a pas gagné, ni même accédé au podium, depuis le Grand Prix du Canada, il y a plus d’un mois.

Le triple champion du monde a bien l’intention de remettre les pendules à l’heure chez lui, dès ce dimanche, à l’occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Une épreuve qu’il a remportée non seulement l’an dernier, mais aussi lors des deux années précédentes.

Classement des pilotes après neuf courses

1. S. Vettel, 171 points

2. L. Hamilton, 151 points

3. V. Bottas, 136 points

4. D. Ricciardo, 107 points

5. K. Raikkonen, 83 points

6. S. Perez, 50 points

7. M. Verstappen, 45 points

8. E. Ocon, 39 points

9. C. Sainz fils, 29 points

10. F. Massa, 22 points

11. R. Grosjean, 18 points

N. Hulkenberg, 18 points

L. Stroll, 18 points

14. K. Magnussen, 11 points

15. P. Wehrlein, 5 points

16. D. Kvyat, 4 points

17. F. Alonso, 2 points

J. Button, 0 points

M. Ericsson, 0 points

A. Giovinazzi, 0 points

J. Palmer, 0 points

S. Vandoorne, 0 points

Classement des constructeurs

1. Mercedes, 287 points

2. Ferrari, 254 points

3. Red Bull Racing, 152 points

4. Force India, 89 points

5. Williams, 40 points

6. Toro Rosso, 33 points

7. Haas F1 Team, 29 points

8. Renault, 18 points

9. Sauber, 5 points

10. McLaren, 2 points