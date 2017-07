Gold Cup: le Canada en confiance

Après avoir remporté son premier match de la Gold Cup de la CONCACAF 2017 par la marque de 4-2 face à la Guyane française, le Canada tentera de confirmer son bon départ contre le Costa Rica, ce mardi à Houston, au Texas.

«Nous avons un test difficile face au Costa Rica, mais nous l’attendons avec impatience, a affirmé Octavio Zambrano, entraîneur-chef de l’équipe nationale masculine de Canada Soccer, par voie de communiqué. Nous nous sentons réénergisés après notre premier match et tout ce que nous avons fait en camp avant cela.»

Les représentants de l’unifolié ont une fiche de deux victoires, quatre matchs nuls et une défaite, lors des sept affrontements contre le Costa Rica à la Gold Cup de la CONCACAF.

«Après le premier match contre la Guyane française, nous avons gagné beaucoup de confiance, a affirmé le Québécois Samuel Piette. L’ambiance est vraiment bonne avec l’équipe et nous avons hâte au match de mardi face au Costa Rica.»

Face à la Guyane française, trois joueurs canadiens ont marqué leur premier but international : Dejan Jakovic, Scott Arfield et Alphonso Davies. Âgé de 16 ans, Davies est devenu le plus jeune buteur de l’équipe nationale masculine et le plus jeune buteur de l’histoire de la Gold Cup de la CONCACAF.