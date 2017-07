Wayne Rooney annonce son retour à Everton

L'attaquant vedette anglais Wayne Rooney, âgé de 31 ans, a annoncé dimanche son retour à Everton, son club formateur, où il s'est engagé pour deux années après 13 saisons à Manchester United.

«Cela fait un certain temps que j'ai dit que le seul club de Premier League où je pourrais jouer, outre Manchester United, était Everton, donc je suis heureux que le transfert se soit fait», a déclaré le meilleur buteur de l'histoire de ManU dans un communiqué envoyé à l'agence de presse britannique PA.

Rooney ne cadrait plus dans les plans de l'entraîneur José Mourinho à ManU.

Les rumeurs sur sont départ circulaient depuis quelques jours.

Retour aux sources

Rooney retourne chez lui à Everton, avec l'ambition de relancer une carrière qui, à 31 ans, se dirigeait vers une fin précoce à Manchester United.

«Cela fait un certain temps que je dis que le seul club de Premier League où je pourrais jouer, outre Manchester United, était Everton, donc je suis heureux que le transfert se soit fait», a assuré l'ancien gamin de Liverpool, parti à 19 ans et qui revient chez lui après 13 ans chez les «Red Devils».

Cette fois, les chiffres sont beaucoup moins impressionnants que les plus de 30 millions d'euros déboursés en 2004 pour la vedette anglaise, qui s'est engagée pour deux saisons avec les "Toffees" de son enfance.

Selon le Guardian, l'attaquant n'est même qu'une variable d'ajustement dans le mégatransfert qui a envoyé le Belge Romelu Lukaku à Manchester United.

À la suite de l’entente, Everton a reçu 75 millions de livres (85 M EUR), en plus de 15 millions (17 M EUR) de clauses diverses, et Rooney, valorisé selon la presse britannique à une dizaine de millions de livres (11 M EUR).

Sacrée décote pour «Shreck».

Il faut dire que son étoile a pâli depuis l'arrivée de José Mourinho sur le banc de ManU, l'été dernier.

Rooney, avant tout capitaine et attaquant de soutien, a d'abord reculé au milieu au tournant du mois d'octobre. Il a ensuite perdu son brassard et a été peu à peu écarté, multipliant les petits pépins physiques (ischio-jambiers, genou, cheville, etc.).

Conséquence: ses cinq buts en Premier League, alors qu'il est le meilleur marqueur de l'histoire des Red Devils