Trois points produits pour Matt Wieters dans la victoire

Matt Wieters a été à l’origine de trois points, dans une victoire des Nationals au compte de 10-5 face aux Braves d’Atlanta, dimanche à Washington.

À VOIR : Sommaire

Wieters a poussé deux coéquipiers vers la plaque en vertu d’un simple en cinquième manche, avant de permettre à Anthony Rendon de venir marquer avec un ballon-sacrifice, au septième tour au bâton.

Rendon et Daniel Murphy ont tous deux produit deux points, dans la victoire.

Freddie Freeman a frappé une longue balle bonne pour trois points en troisième manche, dans la défaite. Son jeune coéquipier Johan Camargo a pour sa part frappé son premier circuit en carrière, dans les majeures.

Matt Grace (1-0) a permis deux points, dont un seul mérité, deux coups sûrs et un but sur balles en deux manches et deux tiers, pour mériter son premier gain de la campagne.

De l’autre côté, Sean Newcomb (1-4) a concédé quatre points, quatre frappes en lieu sûr et autant de passes gratuites en quatre manches de travail.