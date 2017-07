Tomas Tatar en a assez

L'attaquant Tomas Tatar a laissé entendre qu'il pourrait s'agir de sa dernière saison avec les Red Wings de Detroit si les deux clans devaient se rendre en arbitrage, le 20 juillet prochain.

«Ils m'ont proposé quelques options de contrat, mais pour l'instant on ne s'en va nulle part, a-t-il déclaré au média slovaque Novy Cas, samedi.

«L'arbitrage est la dernière option. Si je ne peux m'entendre avec les Red Wings, j'irai devant un arbitre et il me donnera un contrat d'un an. Ce serait probablement ma dernière année à Detroit. Nous verrons.»

Le directeur général des Red Wings, Ken Holland, n'a pas semblé impressionné par les propos de son attaquant.

«Si c'est comme ça que "Tats" se sent, eh bien c'est comme ça que "Tats" se sent, a-t-il dit à The Athletic. Je n'ai rien à ajouter mis à part le fait que j'ai parlé à son agent à quelques reprises.»

En 82 matchs la saison dernière, l'athlète de 26 ans a amassé 46 points, dont 25 buts. Il a été le meilleur compteur de son équipe.