Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a décroché dimanche sa deuxième victoire en F1, toutes deux cette saison, en remportant le Grand Prix d'Autriche sur le Red Bull Ring de Spielberg (sud).

Il a devancé l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), meneur du Championnat du monde parti derrière lui en première ligne, et l'Australien Daniel Ricciardo, qui signe son 5e podium consécutif.

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), parti huitième, a terminé quatrième.

Résultat inespéré pour Stroll et Massa!

Contre toute attente, les Williams de Lance Stroll et Felipe Massa ont inscrit des points au classement.

Partis 17e et 18e, Massa et Stroll ont respectivement traversé la ligne d'arrivée aux neuvième et 10e rangs.

Le pilote montréalais de 18 ans avait obtenu le meilleur résultat de sa jeune carrière il y a deux semaines au Grand Prix d'Azerbaïdjan, terminant en troisième place.

Stroll occupe désormais le 11e rang au classement des pilotes avec une récolte de 18 points.

Classement des pilotes:

1. Sebastian Vettel (GER) 171 pts

2. Lewis Hamilton (GBR) 151

3. Valtteri Bottas (FIN) 136

4. Daniel Ricciardo (AUS) 107

5. Kimi Räikkönen (FIN) 83

6. Sergio Pérez (MEX) 50

7. Max Verstappen (NED) 45

8. Esteban Ocon (FRA) 39

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 29

10. Felipe Massa (BRA) 22

11. Lance Stroll (CAN) 18

12. Nico Hülkenberg (GER) 18

13. Romain Grosjean (FRA) 18

14. Kevin Magnussen (DEN) 11

15. Pascal Wehrlein (GER) 5

16. Daniil Kvyat (RUS) 4

17. Fernando Alonso (ESP) 2

Classement des constructeurs:

1. Mercedes-AMG 287 pts

2. Ferrari 254

3. Red Bull 152

4. Force India 89

5. Williams 40

6. Toro Rosso 33

7. Haas 29

8. Renault 18

9. Sauber 5

10. McLaren-Honda 2