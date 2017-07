On se repose le dimanche à Wimbledon

Que serait Wimbledon sans ses traditions et ses coutumes? La plus connue est celle qui oblige les joueurs à porter des tenues uniquement blanches. Personnellement, je trouve que ça donne de la classe à l’événement. Ça fait chic.

Il y a aussi la tradition du Middle Sunday. Les joueurs sont forcés au repos le dimanche, au milieu de la quinzaine.

Ils ne s’en plaignent surtout pas avant d’attaquer la ronde des huitièmes de finale et tout particulièrement quand il a fait très chaud comme ce fut le cas cette semaine. Un match en cinq manches par plus de 30 °C, ça rentre dans le corps.

On pourrait croire que ce jour de relâche était lié au fait qu’il fallait laisser le gazon «reprendre son souffle» pendant 24 heures, mais ce n’est pas la principale raison.

Malgré les millions de dollars qui sont sacrifiés en termes de recettes aux guichets, ce jour de relâche est avant tout attribué pour respecter une tradition voulant que le dimanche, à mi-chemin du tournoi, on ferme la place afin de permettre aux résidents des alentours du All England Lawn Tennis and Croquet Club de respirer un peu.

On tient à leur offrir une journée sans cette foule de 40 000 personnes qui cause des embouteillages dans les rues avoisinantes. «Il faut se souvenir qu’à ses débuts le tournoi de Wimbledon était un petit tournoi de village, m’a-t-on expliqué. Il y a toujours eu une entente avec les gens du coin pour leur offrir un répit le dimanche.»

Il y a toutefois eu quatre exceptions par le passé, soit en 1991, en 1997, en 2004 et en 2016, alors qu’il a fallu présenter des matchs lors du Middle Sunday en raison des retards causés par la pluie.