Milos Raonic à l’assaut de la deuxième semaine

Les athlètes ayant survécu à la première semaine de compétition, à Wimbledon, profitent d’un repos, tout comme le gazon qu’ils ont piétiné au cours des derniers jours.

Le «dimanche du milieu», sert de pause sur l’herbe londonienne, une pause traditionnelle n’ayant été occultée que quatre fois dans l’histoire, dont l’an dernier. Les préposés tentent de remettre les terrains à une qualité optimale en vue de la seconde semaine.

Lundi, Milos Raonic (7e mondial) combattra le jeune Alexander Zverev (12e) au quatrième tour. Ce match sera le troisième sur le terrain numéro deux et pourrait avoir lieu vers 11h00 ou 11h30 (heure du Québec), selon la longueur des deux confrontations qui précéderont, impliquant Angelique Kerber et Garbine Muguruza d’une part, ainsi que Victoria Azarenka et Simona Halep de l'autre.

Raonic et Zverev se sont affrontés une seule fois au cours de leur carrière et c’est l’Allemand de 20 ans qui l’avait emporté 7-6 (4), 6-1 en quarts de finale, sur la terre battue de Rome, le 19 mai dernier.

Le service de Raonic

Après la première semaine, Raonic se démarque aux statistiques concernant les services.

L’Ontarien détient le deuxième service le plus rapide à 142 mph (228,5 km/h). Il n’est devancé, à ce chapitre, que par le Géorgien Nikoloz Basilashvili (143 mph).

Raonic est également troisième pour le nombre d’as. Il en totalise 68 en trois matchs. Le Luxembourgeois Gilles Muller en a cannoné 72, contre 70 pour l’Américain John Isner (éliminé).

Raonic partage ce troisième rang avec le Sud-Africain Kevin Anderson et l’Américain Sam Querrey.