Lindgren vante les mérites de Poehling

Charlie Lindgren a des affinités évidentes avec le premier choix des Canadiens de Montréal au dernier repêchage, Ryan Poehling.

Écoutez les commentaires de Charlie Lindgren, dans la vidéo, ci-dessus.

D’abord, les deux Américains sont originaires du Minnesota et ils ont fréquenté la même université : St. Cloud State, où le nouvel espoir du Tricolore évolue présentement.

Les deux jeunes ont aussi des liens d’amitié, puisque le frère cadet de Lindgren côtoie le grand joueur de centre.

«Mon frère a le même âge que Ryan Poehling, a raconté Lindgren lors d’un entretien téléphonique avec TVA Sports, dimanche. En plus, ses frères jumeaux ont le même âge que mon autre frère, Andrew (20 ans). »

«J’ai grandi en côtoyant la famille Poehling.»

Un grand coup du CH?

Âgé de 23 ans, le gardien des Canadiens avoue ne pas avoir vu l’intrigant attaquant jouer avec les Huskies de St. Cloud, mais s’il se fie aux rapports qu’il a entendus dans la NCAA, le CH pourrait avoir frappé un grand coup.

Le directeur du développement des Canadiens Martin Lapointe s’est d’ailleurs dit convaincu de le voir jouer dans la LNH.

« Je n’ai pas beaucoup vu Ryan jouer, mais j’en ai beaucoup entendu parler en bien. Depuis qu’il a 14 ans, il est considéré comme un très bon joueur», a prévenu Lindgren.

«L’une des raisons qui ont contribué à son talent, c’est qu’il ait joué contre ses frères jumeaux (Nick et Jack) pour se surpasser.»

Productif à 17 ans

Répertorié comme le 13e plus bel espoir en Amérique du Nord, en vue du repêchage amateur, Poehling a amassé 13 points en 35 matchs avec les Huskies, dont il a rejoint les rangs à 17 ans.

«Il s’est amené à St. Cloud l’an dernier après avoir raté sa dernière année (« senior year » ). Il a fait le saut au niveau universitaire à 17 ans, ce qui est hors du commun.»

«Le fait qu’il ait été productif à un si jeune âge, ça démontre le talent qu’il possède et l’avenir brillant qui l’attend.»

Les deux hommes pourraient bien se retrouver au camp d'entraînement en septembre.

«Ce serait amusant de participer au même camp. Nous venons de la même région. Ce serait très plaisant de jouer ensemble.»

Par ailleurs, Lindgren côtoiera d’autres camarades du Minnesota au cours de l’été, dans le cadre du tournoi de la ligue Da Beauty League, du hockey à quatre contre quatre dans la région d'Edina.

D'anciens joueurs du Wild, dont Stéphane Veilleux et Erik Haula, y participeront, tout comme Ryan McDonagh (Rangers de New York), puis Dustin Byfuglien (Jets de Winnipeg).

«C’est la beauté du Minnesota. Plusieurs bons joueurs viennent d’ici. J’ai la chance de m’entraîner avec plusieurs d’entre eux pendant l’été. Nous nous amusons beaucoup! »

Le tournoi se met en branle mercredi. Les profits seront remis à des œuvres de charité.

