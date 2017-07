Les Blue Jays perdent un des pires matchs de leur histoire

Les Blue Jays de Toronto ont perdu 19-1 à domicile contre les Astros de Houston, dimanche.

N’eut été du circuit en solo d’Ezequiel Carrera en neuvième manche, les Blue Jays auraient encaissé le pire blanchissage de leur histoire.

À VOIR : Sommaire

Par deux fois, les Jays ont perdu par 22 points, la dernière fois en 2000 aux mains des Orioles de Baltimore. Ces mêmes Orioles les avaient vaincus 15-0 en 2006.

Les Astros ont frappé 17 coups sûrs aux dépens de sept lanceurs des hôtes, dont sept aux dépens du partant J.A. Happ (3-6), qui n’a cependant concédé que deux points mérités, même s’il a accordé trois circuits lors de la seule deuxième manche.

Les releveurs torontois Aaron Loup et Lucas Harrell ont permis chacun trois points, tandis que Joe Biagini a donné quatre points aux Astros.

Si neuf frappeurs ont envoyé la balle en lieu sûr chez les Texans, Carlos Correa, Evan Gattis et José Altuve se sont particulièrement démarqués. Correa a claqué quatre coups sûrs en cinq apparitions au bâton et produit cinq points notamment grâce à deux circuits, Gattis a produit quatre points sur deux coups sûrs en cinq présences et Altuve (3 en 4) s’est permis un circuit et a fait marquer trois points.

Le lanceur partant des Astros Brad Peacock (7-1) a connu une excellente sortie, ne permettant que cinq coups sûrs et autant de buts sur balles en six manches sur la butte. Il revendique une excellente moyenne de points mérités de 2,63 jusqu’ici, cette saison.

À la décharge des Blue Jays (41-47), derniers de la section Est de la Ligue américaine, les Astros (60-29) sont la meilleure équipe des ligues majeures, à égalité avec les Dodgers de Los Angeles.

Le baseball majeur fera relâche jusqu’à vendredi, en raison de la tenue du concours de circuits, lundi, et du match des étoiles, mardi. La formation torontoise affrontera ensuite les Tigers à Detroit, dans une série de trois rencontres, à partir de vendredi.