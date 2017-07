Le 1er choix au total des 76ers se blesse

L’espoir des 76ers de Philadelphie et tout premier choix du repêchage 2017 de la NBA, Markelle Fultz, a eu besoin d’aide pour quitter le parquet après avoir subi une entorse à la cheville, lors d’un match de la ligue d’été face aux Warriors de Golden State, à Las Vegas.

Fultz s’est blessé en atterrissant bizarrement sur son pied droit après avoir effectué un saut pour bloquer un tir.

Markelle Fultz stepped on the back of Brown's foot then rolled his ankle, 2 looks pic.twitter.com/kxG2VfGFX1 — CJ Fogler (@cjzero) 9 juillet 2017

Fultz's teammates help him off the floor after suffering ankle injury vs. Warriors



(via @anthonyVslater) pic.twitter.com/uWV63JhsqE — Bleacher Report (@BleacherReport) 9 juillet 2017

Les 76ers ont été ravagés par les blessures dernièrement, eux qui ont vu leur premier choix au total en 2016 Ben Simmons rater l’entièreté de sa saison recrue en raison d’une fracture du pied droit. Puis, la troisième sélection de l’encan de 2014, Joel Embiid, n’a disputé que 31 matchs la saison dernière. Il est passé sous le bistouri au mois de mars dernier pour soigner des déchirures au ménisque du genou gauche.

Toujours très actif sur les réseaux sociaux, Embiid a d'ailleurs réagi à la blessure, sur Twitter.