Grabner et ses talents de sauteur

Michael Grabner est l'un des patineurs les plus rapides de la Ligue nationale de hockey et on croit maintenant connaître le secret de son succès.

Par le biais de son compte Instagram, l'attaquant des Rangers de New York, qui séjourne présentement en Italie, a fait l'étalage de ses talents de sauteur... sur un pied!

Si vous croyez que c'est banal, êtes-vous capable de réussir le même saut dans l'eau? Force est d'admettre que c'est assez impressionnant!

Le défenseur des Coyotes de l'Arizona Jakob Chychrun n'est pas mal non plus, comme le démontrent ses séances de «box jumping»!

À voir dans la vidéo, ci-dessus.