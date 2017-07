Duel défensif à l'avantage des Reds

A.J. Pollock a frappé son troisième circuit de la saison, mais les Diamondbakcs de l’Arizona se sont tout de même inclinés par la marque de 2-1 face aux Reds de Cincinnati, dimanche, à Phoenix.

À VOIR : Sommaire

Les visiteurs ont pris les devants en troisième manche, grâce à un simple de Joey Votto qui a poussé Billy Hamilton à la plaque.

Dès leur tour au bâton, Pollock a créé l’égalité avec un coup de canon.

Scott Schebler a finalement procuré la victoire aux Reds avec un double bon pour un point.

Le droitier de 31 ans Homer Bailey (2-2) a mérité la victoire. En six manches et deux tiers, il a accordé sept coups sûrs et un point.

Raisel Iglesias a pour sa part mérité son 16e sauvetage de la saison.

Patrick Corbin a hérité du revers. Il a concédé sept coups sûrs et deux points en six manches sur la butte.