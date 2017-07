Du renfort pour les Red Sox?

À trois semaines de la date limite des transactions dans les ligues majeures, le président des opérations baseball des Red Sox de Boston, Dave Dombrowski, ne sait pas encore s’il sera actif.

L’équipe du Massachusetts avait frappé un circuit pendant la saison morte en faisant l’acquisition du lanceur Chris Sale, des White Sox de Chicago.

Le gaucher présente un dossier de 11-4 et une moyenne de points mérités de 2,75 cette saison et est considéré comme l’un des favoris pour remporter le trophée Cy-Young dans la Ligue américaine.

«Nous ne regardons pas du côté des lanceurs, a-t-il confirmé en entrevue au réseau ESPN. Ce n’est pas un besoin présentement.»

Dombrowski a aussi récemment réclamé au ballottage le vétéran Doug Fister, alors qu’Eduardo Rodriguez devrait effectuer un retour au jeu après la pause du match des étoiles.

«Tu peux toujours avoir plus de profondeur, mais je ne sais pas à quel point nous pouvons nous améliorer à ce moment-ci de la saison», a-t-il ajouté.

Un dossier à régler

Les Red Sox, qui trônent au sommet de la section Est de l’Américaine, ont toutefois éprouvé des ennuis au troisième coussin.

Le vétéran Pablo Sandoval a raté une partie de la saison et Deven Marrero et Tzu-Wei Lin ont pris le relais, mais Dombrowski pourrait amener du renfort via le marché des transactions.

«Ils ont fait du bon travail pour nous, il n’y a aucun doute. Ils ont stabilisé cette position, a soutenu le dirigeant. Mais je pense que nous sommes dans une position où nous cherchons constamment à améliorer notre équipe.»

Dombrowski ne s’attend d’ailleurs pas à beaucoup de mouvements avant les derniers jours précédant la date limite du 31 juillet.

«La réalité est que la plupart des gens veulent repousser leurs décisions le plus tard possible, a-t-il précisé. Je ne dis pas que personne ne fera de transaction prochainement, mais que la plupart des équipes veulent attendre encore quelques semaines.»