Brad Miller fait la différence

Brad Miller a cogné un circuit de deux points en huitième manche pour procurer une victoire de 5-3 aux Rays de Tampa Bay aux dépens des Red Sox de Boston, dimanche, en Floride.

Il s’agit d’une troisième longue balle cette saison pour le joueur de deuxième but.

Evan Longoria a aussi contribué en attaque, produisant un point sur un simple lors de la manche initiale et un autre sur un ballon-sacrifice en troisième.

Le voltigeur Steven Souza fils a pour sa part frappé deux coups sûrs et inscrit deux points.

Le partant Chris Archer a œuvré au monticule pendant six manches et deux tiers, concédant trois points, huit coups sûrs et deux buts sur balles. Le droitier a éventé huit rivaux.

Brad Boxberger (1-0) a savouré la victoire et Alex Colomé a signé son 25e sauvetage de la saison.

Le revers est allé au dossier de Joe Kelly (3-1), qui a donné deux points en une manche et deux tiers.

Mookie Betts et Dustin Pedroia ont étiré les bras dans la défaite.