Antoine Valois-Fortier sur la plus haute marche

La préparation d’Antoine Valois-Fortier en vue des Championnats du monde va bon train. Après avoir été sacré champion du Grand Prix de Hohhot la semaine dernière, il a remporté la médaille d’or de l’Open asiatique de Taipei, à Taïwan, dimanche.

En action dans la catégorie des moins de 81 kg, le judoka de Beauport a eu le dessus par ippon lors de ses trois combats de la journée. En préliminaires, il a vaincu Tseng Wen, de Taipei, avant de l’emporter en demi-finales contre le Sud-coréen Lim Jooyong. En finale, il a de nouveau battu un représentant local, s’imposant face à Chang Wei-Cheng.

«Le niveau de cette compétition n’était pas très fort, mais je suis content d’avoir battu le Coréen qui est de mon niveau et d’avoir remporté tous mes combats par ippon», a commenté Valois-Fortier.

L’objectif du judoka québécois était de disputer le plus de combats possible avant les Championnats du monde. «Je me suis absenté quelques mois de la compétition en raison de mon opération à la hanche, alors je voulais m’assurer d’être prêt pour la fin du mois d’août », a-t-il précisé.

Deux Canadiennes sur le podium de Gdynia

Du côté de Gdynia en Pologne, le Canada a récolté deux médailles à la Coupe européenne junior.

Emily Burt (-63 kg) est montée sur la plus haute marche du podium de sa catégorie. Elle a d’abord dominé ses deux combats préliminaires par ippon contre la Belge Selina Delen et la Polonaise Kataryna Kasza. En demi-finales, elle a vaincu rapidement la Danoise Laerke Olsen, avant de triompher par ippon en finale contre la Française Yasmine Horlaville.

Aussi chez les moins de 63 kg, Anne Martin, Janika Michel et Hanako Kuno se sont toutes trois fait montrer la porte de sortie avant les éliminatoires.

Aussi en finale de sa catégorie, Allayah Copeland a décroché la médaille d’argent chez les moins de 78 kg. Son parcours était parfait jusqu’en finale. Elle a eu le dessus par ippon sur la Polonaise Alicja Pietraszewska, la Lithuanienne Migle Dudenaite et l’Ukrainienne Nataliia Pylypenko. En finale, elle a été surprise par ippon par la Portugaise Patricia Sampaio.