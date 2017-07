Wimbledonneries

Publié aujourd'hui à 07h50

Mis à jouraujourd'hui à 07h57

Un seul des neuf Canadiens inscrits dans les tableaux principaux de Wimbledon aura réussi à se rendre au premier week-end de compétition. Et c’était celui que tous attendaient, fort logiquement.

Jusqu’où ira Milos Raonic, 6e tête de série de ce tournoi? Au moment où vous lirez ces lignes, son parcours aura peut-être été stoppé par Albert Ramos Vinolas... ou bien il se retrouvera au quatrième tour pour amorcer la deuxième semaine.

Peut-on espérer qu’il refasse le coup de 2016 en accédant à la finale? Tout est possible dans ce tennis moderne où tout joueur peut créer une surprise, à tout moment, peu importe l’importance du tournoi.

La boîte à surprises

«Il a eu une bonne journée. Il peut battre tous les gars sur le circuit»

La phrase venait de l’Argentin Juan Martin Del Potro, 32e joueur mondial, tout de suite après son élimination aux mains du Letton Ernests Gulbis, 589e au classement.

Vous avez bien lu : 589e.

Même si Gulbis, en fait, est plutôt un joueur du top 100 (ralenti par les blessures au cours de la dernière année), il demeure tout de même bien loin de Del Potro dans la hiérarchie du tennis masculin. En 2014, Gulbis était 10e mondial. Il possède le talent et l’expérience pour sortir un gros match à un moment donné. Et il le refera.

Tout comme, au cours de la première semaine, l’ont fait le Russe Daniil Medvedev (49e) aux dépens du Suisse Stan Wawrinka (3e)... puis le Belge Ruben Bemelmans (124e) aux dépens du même Medvedev (49e)...et l’Autrichien Sebastian Ofner (216e) aux dépens de l’Américain Jack Sock (18e)...ou l’Israélien Dudi Sela (90e) aux dépens de l’Américain John Isner (21e)...

Tout comme l’ont fait chez les dames, la Slovaque Magdalena Rybarikova (87e) aux dépens de la Tchèque Karolina Pliskova (3e)... l’Américaine Allison Riske (46e) aux dépens de la Française Kristina Mladenovic (14e)... l’Australienne Arina Rodionova (166e) aux dépens de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (17e)... ou la Croate Petra Martic (135e) aux dépens de l’Australienne Daria Gavrilova (21e)...

Si tant de surprises ont marqué Wimbledon, tout comme les tournois précédents, et si tant de surprises marqueront les prochains tournois, c’est que le classement n’est que mathématique pour des dizaines et dizaines de talentueux athlètes au sein des deux circuits.

C’est pour ça que les membres du Top 10 doivent TOUJOURS être sur leurs gardes.

Accusations arbitraires

Revenons à l’un des auteurs de ces multiples surprises, le jeune Russe de 21 ans, Daniil Medvedev, qui mérite le bonnet d’âne de cette première semaine pour son geste aussi inacceptable qu’imbécile.

Après avoir surpris Wawrinka, Medvedev a perdu en cinq manches contre l’obscur vétéran belge de 29 ans, Ruben Bemelmans.

Ayant pris en grippe l’arbitre Mariana Alves, puis demandé à ce qu’elle soit remplacée (sans succès), Medvedev a finalement perdu le match. Après la poignée de mains, il est allé chercher de la monnaie dans son sac puis l’a jeté aux pieds de la chaise de l’officiel, l’air de lui dire qu’elle était facile à acheter. Vous pouvez voir la vidéo ici.

Reconnaissant la stupidité de son geste, Medvedev a tout de même tenté de faire croire aux journalistes qu’il n’a jamais voulu insinuer que l’arbitre était à vendre. Cela dit, il a été mis à l’amende pour son comportement.

Ce ne sera pas le premier ni le dernier mouvement de colère ou de frustration exprimé par un joueur ou une joueuse envers un arbitre. Mais, celui-là, a clairement dépassé les bornes.

Qui se blessera en premier?

Il y a quelques jours, dans la première de ces chroniques consacrées à Wimbledon 2017, j’écrivais un paragraphe intitulé de cette façon.

Alerté par une autre série de glissades sur cette surface naturelle, lors des tournois préparatoires à Wimbledon, j’émettais à nouveau mes réserves quant à la tenue d’événements sur de l’herbe, un revêtement qui ne cadre plus avec le tennis d’aujourd’hui compte tenu du peu de tournois et de la dangerosité des déplacements sur celle-ci.

Ça n’aura malheureusement pris que quelques jours avant que l’Américaine Bettany Mattek-Sands ne se blesse sérieusement à un genou dans des circonstances que vous reverrez mais, SURTOUT, réentendrez ici.

Il n’en fallait pas plus pour que les critiques se fassent à nouveau entendre sur le sujet.

Il n’y a pas de solution.

À moins qu’un jour, les grandes vedettes fassent l’impasse sur la saison de tennis sur l’herbe. Mais j’en doute fortement puisque la tradition a le bras long et elle est dure à vaincre. Même si elle présente de grosses lacunes ou si elle n’est plus attirante ou n’apporte plus rien.

Parlez-en aux Britanniques et à leur famille royale....

Sergio dort-il avec son veston vert?

N’ajustez pas votre appareil, c’est bien lui que vous avez aperçu dans la loge royale du court central, à Wimbledon.

Le gagnant du récent Tournoi des Maîtres, l’Espagnol Sergio Garcia, a été aperçu pendant le match que son compatriote Rafael Nadal a remporté contre le jeune Russe Karen Khachanov.

Et comment ne pas l’apercevoir, justement... puisqu’un homme portant ce type de veston ne court pas les rues. Encore moins les loges royales à Wimbledon. Il rayonne parmi tous les spectateurs, aussi colorés soient-ils.

Dans un article du USA Today, on y insère quelques messages glanés sur Twitter, par des amateurs qui se sont bien amusés en voyant probablement pour la première fois, un gagnant du Masters porter son veston vert ailleurs que dans le pavillon de golf d’Augusta en Georgie.

Certains se demandaient même si Garcia l’avait enlevé depuis sa victoire en avril.

On pourrait le comprendre, lorsqu’on se rappelle que Garcia était probablement le meilleur joueur de golf de sa génération à n’avoir pas gagné de tournoi majeur après autant d’années... juste avant le printemps 2017, quand il a vaincu Justin Rose au terme d’une victoire épique, sur les allées prestigieuses du Augusta National.