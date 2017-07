Une première pour Carlos Asuaje

Carlos Asuaje a frappé son premier triple en carrière dans le baseball majeur pour égaliser le pointage dans une victoire des Padres de San Diego par la marque de 2-1 contre les Phillies à Philadelphie, samedi.

Asuaje a grandement contribué à la victoire des siens, en plus de frapper un triple, bon pour un point, il a croisé le marbre sur un simple d’Austin Hedges et tout cela en septième manche.

C’est Hunter Renfroe qui a touché la plaque sur le premier point des Padres.

Dans la défaite, Maikel Franco des Phillies a frappé son 13e circuit de la saison.

C’est Jhoulys Chacin (8-7) qui a mérité la victoire. En six manches et un tiers, il a concédé un point, trois coups sûrs et deux buts sur balles, tout en retirant six frappeurs sur des prises. Brandon Maurer a obtenu son 19e sauvetage de la saison.

Le partant des Phillies Aaron Nola (6-6) a alloué deux points, quatre coups sûrs et deux buts sur balles en huit manches sur le monticule. Il a retiré neuf frappeurs sur des prises.