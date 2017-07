Romelu Lukaku parmi les 5 plus gros transferts de l'histoire

L'attaquant belge d'Everton, Romelu Lukaku s'est engagé samedi avec Manchester United pour un transfert évalué à un minimum de 85 millions d'euros (environ 125 millions $).

Il devient ainsi le plus gros transfert jamais réalisé entre clubs anglais et l'un des cinq plus gros de l'histoire du soccer.

Selon les médias britanniques, l'accord pour le buteur de 24 ans comporterait des clauses pour une valeur de 15 millions de livres (environ 25 millions $). Le Guardian annonce même une transaction qui pourrait inclure le retour d'un Wayne Rooney, valorisé à 10 millions de livres (environ 16 millions $) à Everton, son club formateur.

Le valorisation du transfert approcherait alors les 100 millions de livres (167 millions $). Du jamais vu, aussi bien en Angleterre que sur la planète soccer.

Si Chelsea, l'ancien club du Belge, a transmis une offre équivalente, selon les journaux anglais, les champions d'Angleterre en titre n'ont pas le pouvoir d'attraction de ManU, le club le plus riche du monde.

Les montants colossaux marquent en tout cas une nouvelle ère du soccer anglais, porté par l'entrée en vigueur des nouveaux droits de télévision.

La Premier League a redistribué 2,7 milliards d'euros (environ 4 milliards $) à ses 20 pensionnaires au terme de la saison 2016-2017.

Les 5 plus gros transferts dans le monde (estimations):

1. 105 M EUR -- Paul Pogba (FRA). Juventus (ITA) vers Manchester United (GBR), 2016

2. 99,7 M EUR -- Gareth Bale (GAL). Tottenham Hotspur (ENG) vers Real Madrid (ESP), 2013

3. 94 M EUR -- Cristiano Ronaldo (POR). Manchester United (ENG) vers Real Madrid (ESP), 2009

4. 90 M EUR -- Gonzalo Higuain (ARG). Naples (ITA) vers Juventus (ITA), 2016

5. 85 M EUR -- Romelu Lukaku (BEL). Everton (ENG) vers Manchester United (ENG), 2017

Les 5 plus gros transferts entre clubs anglais (estimations):

1. 85 M EUR -- Romelu Lukaku (BEL). Everton vers Manchester United, 2017

2. 57 M EUR -- Fernando Torres (ESP). Liverpool vers Chelsea, 2011

3. 55 M EUR -- John Stones (GBR). Everton vers Manchester City, 2016

4. 50 M EUR -- Raheem Sterling (GBR). Liverpool vers Manchester City, 2015

5. 44 M EUR -- Juan Mata (ESP). Chelsea vers Manchester United, 2014