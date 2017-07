Rasmus Dahlin en met plein la vue

Celui qui est considéré par plusieurs comme le meilleur espoir en vue du repêchage 2018 de la Ligue nationale de hockey, Rasmus Dahlin, en a mis plein la vue lors d'un concours d'habiletés.

Le défenseur suédois de 17 ans participait à un camp d'espoirs de la firme Newport Sports Management, qui représente des joueurs tels que Drew Doughty, Erik Karlsson, P.K. Subban et Alex Pietrangelo.

Dahlin a marqué deux superbes buts, dont un qui n'est pas sans rappeler «la feinte Datsyuk», lors de tirs de barrage.

Rasmus Dahlin, the top NHL prospect and 2018 projected No 1 overall pick with some slick moves at a skills competition yesterday... �� pic.twitter.com/nm2CQ6cNYN