Paul DeJong en grande forme

Le joueur d’arrêt-court Paul DeJong a pris les choses en main, cognant notamment une longue balle, dans un gain de 4-1 des Cardinals face aux Mets de New York, samedi à St. Louis.

DeJong a placé quatre fois la balle en lieu sûr en autant de présences officielles au bâton. Il a été à l’origine de deux points, croisant lui-même le marbre à deux reprises.

Yadier Molina, avec un double, et Stephen Piscotty, ont produit les deux autres points des favoris locaux.

Jay Bruce a pour sa part claqué son 23e circuit de la campagne, dans la défaite.

Adam Wainwright (10-5) a également eu son mot à dire dans la victoire. Il a permis un point et cinq frappes en lieu sûr en six manches et deux tiers de travail. Seung Hwan Oh a pour sa part signé un 18e sauvetage, cette saison.

Zack Wheeler a concédé deux points, huit coups sûrs et un but sur balles en six manches sur la butte, dans une cause perdante.