Nikita Zadorov menace l'Avalanche de partir pour la KHL

Nikita Zadorov aurait une entente avec le CKSA de Moscou en Ligue continentale de hockey (KHL) et, faute d’une meilleure offre de contrat de la part de l'Avalanche du Colorado, il regagnerait sa Russie natale, selon ce qu’a rapporté le Sport-Express, samedi.

Zadorov, acquis dans la transaction qui a envoyé l’attaquant Ryan O’Reilly chez les Sabres à Buffalo en 2015, préférerait un contrat d’une durée plus étendue et attendra une contre-offre de l’Avalanche jusqu’à la fin juillet, après quoi il rejoindra à Moscou Mikhail Grigorenko, son ancien coéquipier à Buffalo et à Denver, un autre joueur impliqué dans l’échange d’O’Reilly.

Le défenseur de 22 ans est joueur autonome avec compensation et touchait 832 500 $ la saison dernière. Il a récolté 10 aides en 56 matchs avec l’Avalanche en 2016-2017.

Zadorov fut un choix de premier tour des Sabres au repêchage de la LNH en 2013. Au retour de la pause du match des étoiles en 2013, le Russe avait rejoint la formation de l’État de New York en retard et retranché de l’effectif pour deux parties.