Mike Clevinger s’occupe des Tigers

Mike Clevinger n’a permis que trois coups sûrs à l’attaque des Tigers de Detroit, pour aider les Indians à l’emporter par la marque de 4-0, samedi à Cleveland.

Il s’agit d’un troisième gain de suite pour les favoris locaux.

Clevinger (5-3) a également permis deux buts sur balles et retiré quatre adversaires sur des prises en six manches de travail.

De l’autre côté, Justin Verlander (5-6) a bien fait, malgré la défaite. Il a concédé un point, six frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites en six manches et deux tiers.

Michael Brantley a ouvert la marque en vertu de son 17e double de la saison en cinquième manche, lorsque Francisco Lindor a touché la plaque.

Carlos Santana, Bradley Zimmer et Yan Gomes ont été à l’origine des autres points, dans la victoire.