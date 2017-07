L'interprète des hymnes nationaux n'est pas satisfait de la manière dont les Predators l'ont traité

Le long parcours des Predators de Nashville lors des plus récentes séries éliminatoires s’est avéré un moment très excitant pour les partisans de l’équipe. Un seul amateur a vécu la situation plus difficilement et il s’agit du chanteur de l’hymne national Dennis K. Morgan.

C’est lui qui avait la chance de se retrouver sur la patinoire pour chanter les hymnes nationaux avant chaque rencontre des Predators depuis plus de 15 ans. Son contrat a toutefois drastiquement pris fin lorsqu’il a été remplacé par la vedette Carrie Underwood lors du troisième match des séries.

Par la suite, plusieurs chanteurs très populaires comme Keith Urban, Lady Antebellum et Luke Bryan ont eu l’occasion de réchauffer la foule avant les matchs des Preds.

Morgan n’a donc pas hésité à faire part de son mécontentement en accordant une entrevue avec le quotidien «The Tennessean».

«Lorsqu’ils m’ont présenté l’idée, c’était censé être seulement pour un soir et ça ne me dérangeait pas, avait admis le chanteur au mois de mai. Par la suite, ils ont continué à amener des vedettes et à les présenter comme les meilleurs, ce qui m’a blessé.»

Plus récemment, dans un entretien avec Sportsnet, Morgan a avoué qu’il n’était pas heureux de la vision de lui que projetait l’article.

«J’avais l’air de quelqu’un avec une très forte estime de lui-même!»

«Aucun membre des Predators ne m’a contacté. Mon contrat avec l’équipe est venu à échéance vendredi dernier et j’en conclus que c’est la fin. Même s’il voulait me ramener, je n’accepterais pas à cause de la manière dont ils m’ont traité.»

«En fin de compte, je suis seulement un homme normal qui adore le country. En tant que partisan de hockey, ce fut un honneur d’avoir pu chanter les hymnes nationaux pendant plusieurs années. Je ne veux pas salir le nom des Predators, comme le mien a été sali.»

Morgan a même tenu à souligner qu’il n’y avait rien de personnel, mais qu’il s’agissait seulement d’un simple contrat qu’il aurait voulu respecter.

«Si j’avais le choix entre moi et Carrie Underwood, Keith Urban ou Vince Gill, je les choisirais avant, mais pas s’il y avait un contrat en vigueur avec quelqu’un d’autre.»