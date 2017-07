Les Pirates l’emportent face aux Cubs

La sixième manche a été salutaire aux Pirates de Pittsburgh, qui ont inscrit trois points pour l’emporter au compte de 4-2 contre les Cubs à Chicago, samedi.

Gregory Polanco a frappé un circuit, bon pour deux points, pour redonner les devants aux siens au sixième tour au bâton.

Dans la même manche, Jordy Mercer a frappé un double pour accentuer l’écart. Francisco Cervelli a croisé le marbre sur le jeu. Ce dernier a aussi un point produit à sa fiche.

Dans la défaite, Ian Happ et Kyle Schwarber ont tous les deux frappé leur 13e circuit de la saison, en quatrième manche.

Le partant des Pirates Ivan Nova (9-6) a concédé deux points, trois coups sûrs et un but sur balles, tout en retirant six frappeurs sur des prises en six manches et deux tiers au monticule.

C’est Jake Arrieta (8-7) qui a encaissé la défaite. Il a alloué quatre points, dont un non mérité, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers.