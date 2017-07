Les Orioles retrouvent le chemin de la victoire

Mark Trumbo a claqué sa 14e longue balle de la saison en huitième manche pour donner une avance confortable aux Orioles de Baltimore, en route vers un gain de 5-1 face aux Twins du Minnesota, samedi à Minneapolis.

La formation du Maryland a ainsi mis fin à une séquence de cinq revers.

Trumbo a terminé sa journée avec deux points produits, tout comme Jonathan Schoop, qui a également expédié une balle dans les gradins, lors du quatrième tour au bâton.

Miguel Sano a été à l’origine du seul point des favoris locaux en vertu d’un circuit en solo, en troisième manche.

Wade Miley (4-7) a signé la victoire, en donnant un point, huit frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en cinq manches et deux tiers de travail.

Dans l’autre camp, Adalberto Mejia (4-4) a permis quatre points, cinq coups sûrs et trois passes gratuites, tout en retirant six adversaires sur des prises, en six manches et deux tiers sur la butte.