Les gagnants et les perdants de la saison morte

Plus d’une semaine après l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le moment est bien choisi pour évaluer quelles équipes se sont le plus améliorées ou à l’inverse qui ont perdu le plus, en vue de la prochaine saison.

Pour y arriver, une cote, établie avec une formule mathématique complexe qui prend en compte les statistiques importantes pour évaluer l’efficacité des joueurs, est utilisée.

Ainsi, les cotes des joueurs obtenus ou perdus cet été sont additionnées pour chaque équipe, établissant ainsi un différentiel d’efficacité par club.

Seules les ententes conclues depuis le 1er juillet et les transactions ont été utilisées. Les repêchages d’expansion et amateur n’ont pas été inclus.

Voici les trois équipes qui se sont le plus améliorées ou qui ont subi les plus grosses pertes.

En hausse

Hurricanes de la Caroline (+4,1)

La plus grosse décision favorable a été d’ajouter le gardien Scott Darling (1,4), qui pourrait être un gardien partant légitime, s’il conserve un taux d’efficacité semblable à sa moyenne en carrière.

Justin Williams (1,2) est un bon joueur de deuxième trio, tandis que Trevor van Riemsdyk (0,5) peut contribuer de façon décente sur une troisième paire de défenseurs.

La perte de Jay McClement (-0,8), qui était l’un des pires joueurs à cinq contre cinq au cours de la dernière saison, aidera également l’équipe.

Coyotes de l’Arizona (+2,8)

Les Coyotes ont conclu plusieurs transactions et ils semblent avoir eu le dessus chaque fois. Niklas Hjalmarsson (0,8), l’un des meilleurs défenseurs défensifs de la Ligue, ainsi que Derek Stepan (1,5) et Antti Raanta (1,3) sont trois excellents joueurs à leur position respective.

Les Coyotes ne seront peut-être pas des prétendants aux séries éliminatoires lors de la prochaine campagne, mais la reconstruction est accomplie et la banque d’espoirs est pleine, avec notamment Clayton Keller et Dylan Strome qui devraient avoir leur place dans la formation.

Stars de Dallas (+2,7)

Les Stars ont ajouté quelques excellents attaquants et c’est une bonne raison d’être satisfait de leurs mouvements, lors de la saison morte.

L’arrivée de Ben Bishop (1,0) et le départ d’Antti Niemi (-0,8) pourraient régler un problème, mais Dallas est historiquement un cimetière à gardiens.

Alexander Radulov (1,1) devrait être spectaculaire avec Tyler Séguin et Jamie Benn, et Martin Hanzal (1,2) est extrêmement sous-estimé à titre de joueur de centre à caractère défensif avec une récolte potentielle de 50 points.

En baisse

Wild du Minnesota (-2,3)

Minnesota semblait être l’une des meilleures équipes dans l’Association de l’Ouest l’année passée, mais leur parcours s’est conclu avec une décevante défaite au premier tour des séries.

Avec quelques pertes comme celle de Hanzal, ils devraient chuter au classement. Le Wild s’est départi du salaire de Jason Pominville (1,4), mais ils ont tout de même perdu un bon joueur.

Penguins de Pittsburgh (-2,4)

Comme le veut la tradition, les champions de la coupe Stanley auront une moins bonne équipe lors de la campagne suivante.

La principale erreur a été d’acquérir les services de Ryan Reeves (0,1) pour un premier choix.

De plus, le remplaçant de Marc-André Fleury, Niemi, est l’un des pires gardiens de la Ligue nationale depuis deux ans.

Malgré les mauvaises décisions cet été, les champions en titre, s’ils sont en santé, atteignent un niveau qu’aucune autre équipe n’est en mesure d’égaler.

Capitals de Washington (-4,8)

Les Capitals forment l’équipe qui a le plus perdu lors de la saison morte. Même si l’on ne comptait pas la perte du défenseur Kevin Shattenkirk (1,9), ce serait toujours le cas.

Avec la perte de Marcus Johansson (1,2) et de Williams, les Capitals ont perdu les deux tiers de leur deuxième trio, et la solution à l’interne ne sera pas aussi efficace.

