Katherine Kirk toujours en tête

Katherine Kirk a remis une carte de 65(-7) pour demeurer en première position, samedi, lors de la troisième ronde de la Classique Thornberry Creek du circuit de la LPGA, à Oneida.

Pour rester seule en tête, Kirk a complété la ronde avec neuf oiselets et deux bogueys.

Ashleigh Buhai a pris la deuxième place alors qu’elle avait terminé au quatrième rang à égalité avec quatre autres golfeuses après la deuxième ronde. La Sud-Africaine a elle aussi remis une carte de 65(-7).

Ayako Uehara et Jodi Ewart Shadoff se partagent le troisième rang. Uehara (65) a terminé sept coups sous la normale tandis qu’Ewart Shadoff a remis une carte de 66(-6).

Du côté des Canadiennes, Alena Sharp a remis une carte de 70(-2) à deux coups sous la normale et se retrouve en 23e position. Brooke M. Henderson et Augusta James ont remis des cartes identiques de 69(-3). Elles sont respectivement en 31e et 41e places. Samantha Richdale a terminé la journée au 54e rang après avoir remis une carte de 71(-1).