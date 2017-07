Julio Teheran se charge des Nationals

Le partant des Braves d’Atlanta Julio Teheran a joué sept manches sans accorder un point, en plus de produire trois points dans une victoire de 13-0 face aux Nationals à Washington, samedi.

À VOIR : Sommaire

Teheran (7-6) a concédé quatre coups sûrs et deux buts sur balles, tout en retirant cinq frappeurs sur des prises. Il a aussi produit trois points en frappant deux simples.

Plusieurs autres joueurs des Braves se sont distingués dans la victoire en commençant par Nick Markakis qui a frappé son quatrième circuit de la saison en septième manche, en plus de frapper un simple en neuvième. Au total, le voltigeur de 33 ans a croisé le marbre à quatre reprises dans la soirée.

Matt Adams a pour sa part frappé sa 14e longue balle de la saison, produisant trois points en neuvième manche, en plus de toucher la plaque une autre fois.

C’est Stephen Strasburg (9-3) qui a encaissé le revers. En trois manches, il a accordé six points, dont trois non mérités, sept coups sûrs et deux buts sur balles, tout en étant incapable de retirer un frappeur sur des prises.

C’est la première fois de la saison que les Nationals se font blanchir. Les Yankees de New York sont la seule équipe à ne pas encore avoir subi de blanchissage depuis le début de la saison.