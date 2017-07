Gabriela Dabrowski passe au troisième tour

La Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire indien Rohan Bopanna ont atteint le troisième tour en double mixte au tournoi de Wimbledon, après avoir défait le Français Fabrice Martin et la Roumaine Raluca Olaru en deux manches de 7-6 (2) et 7-5, samedi.

Les vainqueurs ont réalisé huit as et ont commis six doubles fautes. Ils ont néanmoins remporté 83 % de leurs premières balles de service, contre 78 % pour leurs rivaux, qui ont claqué sept as.

Les 10es têtes de série ont gagné une balle de bris en cinq occasions, ce qui leur a permis d’éviter le bris d’égalité en deuxième manche.

Les deux paires ont commis six fautes directes, mais Dabrowski et Bopanna ont eu le meilleur 74-67 dans les échanges.

L’affrontement a duré 81 minutes.

Au prochain tour, la représentante de l’unifolié et son coéquipier seront confrontés aux Croates Ana Konjuh et Nikola Mektic ou au Néerlandais Jean-Julien Rojer et à la Taïwanaise Hao-Ching Chan.