Essais libres 3: Vettel le plus rapide, devant Hamilton

L'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la 3e séance d'essais libres du Grand Prix d'Autriche, 9e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le Red Bull Ring (4,326 km) à Spielberg, avant les qualifications prévues à 8h, heure de l'est.

Avec un chrono de 1 min 05 sec 092/1000, le plus rapide jamais enregistré sur ce circuit, le leader du Championnat du monde a devancé les Mercedes du Britannique Lewis Hamilton et du Finlandais Valtteri Bottas, à respectivement 269 et 423/1000.

Le Britannique a connu quelques déconvenues dans la matinée. Un problème de freins l'a privé des cinq dernières minutes de la séance. Il a également écopé d'une pénalité de cinq places sur la grille de départ dimanche pour avoir changé de boîte de vitesse avant la limite de six courses fixée par le règlement.

Légèrement en retrait vendredi, le second pilote Ferrari, le Finlandais Kimi Räikkönen, s'est montré plus rapide que les Red Bull samedi matin. Il a signé le quatrième temps à 510/1000, devant le Néerlandais Max Verstappen à 692/1000 et l'Australien Daniel Ricciardo à 804/1000.

En dépit d'une panne dès ses premiers tours de roue, l'Espagnol de Toro Rosso Carlos Sainz, revenu en piste avec moins d'une demi-heure encore au chronomètre, a signé le dixième temps à 1 sec 192/1000.

Son compatriote Fernando Alonso (McLaren), qui bénéficiait la veille d'une prometteuse évolution de son moteur Honda, a été contraint de revenir à la version antérieure après la détection d'une défaillance.

Troisième séance d'essais libres: