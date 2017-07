Après 11 saisons de loyaux services dans la Grosse Pomme, le robuste défenseur Dan Girardi était assommé lorsqu’il a appris que son contrat était racheté par les Rangers.

Girardi, reconnu comme un arrière dur comme le roc, n’a jamais été repêché par une formation de la LNH, mais il est rapidement devenu un favori des partisans de son équipe à l’aide de son jeu courageux et physique.

L’homme de 33 ans jugeait qu’il avait connu de bonnes séries et que les rencontres de bilan de saison avec l’état-major s’étaient bien déroulées.

«Je dois dire que j’ai été surpris [...] Lorsque j’ai appris la nouvelle, je trouvais cela décevant et ça m’a fait assez mal, mais ça fait partie de la réalité de notre sport dorénavant,» a admis le vétéran lors d’un entretien avec Sporting News.

Girardi a finalement profité de son autonomie le 1er juillet pour rebondir à Tampa, paraphant une entente de deux ans et six millions $ avec le Lightning.

«J’ai parlé beaucoup à Steve Yzerman (le directeur général du Lightning) au cours de la semaine précédant l’ouverture du marché. Il m’a décrit l’équipe et on a discuté du défenseur avec lequel je pourrais être jumelé. Je crois qu’il me voit parmi les quatre premiers défenseurs de la brigade,» avait-il affirmé sur les ondes de NHL Network, le 2 juillet dernier.

Le natif de Welland en Ontario recevra 1,1 million $ chaque saison de la part des Rangers de New York pendant six ans, soit jusqu’en 2023.