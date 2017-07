Wimbledon: Rafael Nadal poursuit sa route

Rafael Nadal a dominé l'espoir russe Karen Khachanov, 34e mondial, en trois sets (6-1, 6-4, 7-6 (3)) pour accéder vendredi aux huitièmes de finale de Wimbledon pour la première fois depuis trois ans.

C'était un test pour l'Espagnol qui s'est montré convaincant et a signé une 10e victoire d'affilée sans perdre le moindre set en comptant son parcours écrasant à Roland-Garros vers la «Decima» (10e titre).

Il a ainsi égalé son record de manches remportées consécutivement - 28 - établi en 2010 entre le dernier de ses deux triomphes à Wimbledon et son premier sacre aux Internationaux des États-Unis.

Le N.2 mondial, qui peut détrôner le Britannique Andy Murray à l'issue du tournoi, tentera d'effectuer son retour en quarts de finale pour la première fois depuis 2011, année de sa dernière finale, perdue contre le Serbe Novak Djokovic.

De 2012 à 2015, il n'avait atteint qu'une fois les huitièmes de finale (2014) et avait dû déclarer forfait sur blessure (poignet) l'an passé.

Nadal affrontera lundi le serveur-volleyeur luxembourgeois Gilles Muller (26e), qui a écarté un peu plus tôt le Britannique Aljaz Bedene (58e) 7-6 (4), 7-5, 6-4.

Ostapenko a tenu le choc

La Lettone Jelena Ostapenko, lauréate de Roland-Garros, a écarté Camila Giorgi, 86e mondiale, en deux sets (7-5, 7-5), alors que l'Italienne a servi pour empocher chacun des deux sets, vendredi au troisième tour de Wimbledon.

Giorgi a mené 5-3 dans le premier set puis 5-2 dans le second mais la jeune joueuse balte, 13e mondiale, a su renverser la situation.

Championne de Wimbledon junior en 2014, elle s'était inclinée dès le deuxième tour chez les "grandes" l'année suivante et avait été battue d'entrée l'an passé.

Elle affrontera l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e) pour une place en quarts de finale

Azarenka domine Watson et va en huitièmes

La Bélarusse Victoria Azarenka s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de Wimbledon, après sa victoire sur le court central contre la Britannique Heather Watson (102e mondiale) en trois sets 3-6, 6-1, 6-4.

L'ex-N.1 mondiale, redescendue au 683e rang après avoir donné naissance à son premier enfant (en décembre), s'est imposée en 2 h 05 min et jouera en deuxième semaine pour la cinquième fois de sa carrière.

Face à la chouchou du public, «Vika» Azarenka, 27 ans, a peiné, freinée par un service défaillant (7 doubles fautes). Elle s'est ensuite repris, jouant sûr et comptant sur les fautes directes de son adversaires (31).

La Bélarusse, quart-de-finaliste en 2015 et double demi-finaliste en 2011 et 2012, affrontera la gagnante du match entre la N.2 mondiale Simona Halep et la Chinoise Peng Shuai, 37e mondiale.