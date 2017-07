Wimbledon: la fin pour Daniel Nestor et Vasek Pospisil

Les Canadiens Daniel Nestor et Vasek Pospisil ont tous deux subi la défaite dans des matchs de deuxième tour en double au tournoi de Wimbledon, vendredi à Londres.

Jumelé au Français Fabrice Martin, Nestor a plié l’échine 6-3, 6-4 et 6-4 devant le Croate Antonio Sancic et un autre représentant de l’Hexagone, Hugo Nys. Les vainqueurs ont eu besoin de 1 h 49 min pour venir à bout des 13es têtes de série. L’Ontarien et son partenaire ont été incapables de profiter d’une de leurs chances de bris, tandis que leurs opposants ont pris leur service trois fois en neuf tentatives.

De son côté, Pospisil évoluait en compagnie de Julien Benneteau, de la France. Les deux hommes se sont avoués vaincus en trois manches de 7-6 (1), 6-3 et 6-4 par l’Espagnol Marcel Granollers et Ivan Dodig, de la Croatie. Les gagnants, qui sont les sixièmes favoris de la compétition, ont totalisé quatre bris durant ce duel de 2 h 12 min. Ils ont aussi dominé 10-3 au chapitre des as.

Nestor disputera la compétition du double mixte en compagnie de la Slovène Andreja Klepac.