Verratti réaffirme son attachement au PSG

Des excuses pour repartir sur de bonnes bases: Marco Verratti, très convoité au mercato, a affirmé vendredi son attachement au club parisien, le jour de sa reprise de l'entraînement, et recadré tous ceux qui parlaient pour lui: ce n'était "pas (sa) pensée".

"Je suis ici depuis cinq ans. Si je suis devenu un bon joueur, c'est grâce au Paris Saint-Germain, qui a cru en moi dès le début. C'est pour cela que je m'excuse", a déclaré l'international italien, dans une vidéo publiée par le PSG dans la soirée.

Alors que sa situation était devenue la principale interrogation du début du mercato parisien, Verratti a imposé une mise au point: vendredi, du président de Barcelone, qui le désire, à son agent, qui confirme que le club parisien ne veut pas le lâcher, tout le monde s'était exprimé, sauf lui.

Verratti disposait comme tous les internationaux du PSG de vacances plus longues que les autres joueurs parisiens, qui ont repris l'entraînement le 4 juillet. Et vendredi, "Petit Hibou" est apparu au camp des Loges dans les Yvelines, comme l'a prouvé son club, photos à l'appui sur son site internet alors que la séance était à huis clos.

Sa présence, alors que certains fans ou journalistes se demandaient s'il irait jusqu'à sécher la reprise pour tenter de quitter le club, a un peu éclipsé la première recrue estivale du PSG.

Yuri Berchiche, latéral gauche espagnol de la Real Sociedad s'est en effet engagé jusqu'au 30 juin 2022 vendredi. Ce n'est pas le grand nom qu'attendaient les supporters parisiens, qui préféraient plutôt savoir en cette fin de semaine si Verratti serait bien là.

"L'international italien a retrouvé ses coéquipiers dans la matinée, avant de prendre la direction du terrain d'entraînement", a rassuré le PSG, photos et vidéos à l'appui sur son site internet, après une séance à huis clos.

Mais le retour au bercail de l'ancien joueur de Pescara n'a pas diminué pour autant le bruit médiatique autour de lui.

«Pas ma pensée»

Josep Bartomeu, président du Barça, s'est ainsi épanché à son sujet auprès du Mundo Deportivo: "Prenons le cas de Verratti, un joueur qui nous intéresse, l'encadrement technique pense qu'il est adéquat pour jouer au Barça. Nous savons que le joueur est enchanté à l'idée de venir au Barça. Mais quand on appelle le PSG et qu'on parle à son président (Nasser Al-Khelaïfi), il nous dit qu'il n'est pas à vendre et qu'ils n'ont pas de clause libératoire".

La porte est-elle fermée définitivement. Peut-être pas à entendre le boss des Blaugrana: "Ça, c'est aujourd'hui. D'ici au 31 août (fin du mercato), je ne sais pas si nous pourrons nous asseoir à la table des négociations".

Donato Di Campli, agent de Verratti, a été beaucoup plus loin dans sa version du mercato donnée au Corriere dello Sport, dans un article titré "prisonnier de l'émir".

«Ne pas céder Verratti à Barcelone pour 100 millions d'euros est devenu une question d'orgueil (pour le PSG), assure l'agent. Savez-vous ce que m'a dit Al-Khelaïfi ? +Il y a un contrat jusqu'à 2021 et je ne pourrai jamais céder Marco parce je considère qu'il est le champion autour duquel il faut construire un grand PSG et parce que si je le cédais je jouerais ma place. A Doha, on ne me le pardonnerait jamais+».

Verratti a recadré dans la soirée son agent. "Je voulais dire à tout le monde que ce n'est pas ma pensée, pas mes paroles. Il travaille pour moi, et je tiens à m'excuser auprès du club, des supporters, des gens qui travaillent ici."

«Flatté» par Barcelone

Son agent "a raté cette déclaration. Comme je l'ai dit, ce n'est pas ma pensée. J'espère qu'il ne se passera plus de chose comme celle-là", a poursuivi le joueur, dont l'image aura souffert de cette période de flottement.

Un épisode a un peu brouillé l'image du joueur: le 24 juin, Verratti déclarait à la Gazzetta dello Sport que "les promesses ne suffisent pas", assurant ne pas vouloir "partir à tout prix" mais réclamant une "grande équipe" au PSG. Le joueur démentait ensuite avoir accordé toute interview dans la soirée, tandis que le quotidien italien maintenait sa version.

Et maintenant? "Marco et moi ne sommes ni ingrats, ni avides, insiste son agent. Nous sommes et serons toujours reconnaissants au PSG. Marco connaît parfaitement ses engagements contractuels avec le PSG, mais il est normal qu'il soit flatté par la perspective de Barcelone. Donc, je rencontrerai très vite Al-Khelaïfi et Antero (Henrique, nouveau directeur sportif) pour leur dire que Marco ne s'est pas monté la tête". A suivre.