Un record de 3,3 millions $ pour le Tour CIBC Charles-Bruneau

La pluie du matin a fait place aux nombreux sourires à l’arrivée du Tour CIBC Charles-Bruneau, vendredi après-midi à Boucherville, lors d’une grande fête organisée au Parc de la Mairie.

Au-delà de la chaude température qui s’est manifestée au cours de la journée, c’est la remise du chèque de 3,3 millions $ pour soutenir les enfants atteints de cancer qui a réchauffé le coeur des quelque 700 cyclistes ayant participé à l’événement.

«Merci, merci, merci encore», a réagi Pierre Bruneau, chef d’antenne à TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau, lors du dévoilement du montant.

Le Tour CIBC Charles-Bruneau, qui est l’une des activités de collecte de fonds les plus importantes au Québec, a maintenant généré près de 25 millions de dollars depuis 1995.

Une bruine rafraîchissante

À propos des orages ayant sévi à Saint-Hyacinthe vendredi matin, M. Bruneau s’est montré philosophe.

«On n’avait jamais eu de la pluie comme ça dans mes 22 années d’expérience du Tour, mais on s’est dit qu’on allait commencer comme ça, a-t-il dit. Finalement, il n’y a eu qu’une petite bruine rafraîchissante vers 10h. Ce n’était rien. Pour les enfants qui ont le cancer, le nuage est là en permanence.

«On les a mis à contribution en haut, a ajouté M. Bruneau, en parlant des enfants décédés au fil des ans. On devait arriver ici avec 90% de probabilités d’averses et d’orages et finalement il fait beau.»

Les signes...

Pour un parent qui a perdu un enfant comme M. Bruneau, les petits miracles se manifestent tout naturellement dans un événement comme le Tour CIBC Charles-Bruneau.

«Depuis que Charles est parti (en 1988), à chaque fois que je fais une activité, je vois des papillons qui viennent me frôler, a-t-il mentionné. Je me dis que c’est un signe. Je trouve ça beau, mais ce que je trouve le plus beau, c’est de voir les enfants partout présentement et la fête qu’il y a ici.»

Parmi les nombreux cyclistes, certains ont foulé des parcours répartis sur un ou deux jours, d’autres ont roulé jusqu’à 600 kilomètres depuis mardi.

Un chevreuil en Estrie

Ayant elle-même participé à la randonnée de quatre jours, Myriam Trépanier s’est dite fière d’avoir relevé ce défi pour rendre hommage à sa fille Julymaude, décédée le 15 mai dernier.

«Ç’a été toute une experience: les côtes, la pluie, le froid, le vent», a-t-elle énuméré.

Concernant les signes de Julymaude, il y a eu ce macaron perdu qu’on a retrouvé, puis ce magnifique chevreuil qui a croisé la route dans les montagnes de l’Estrie.

«À chaque coup de vent, quand t’as un peu chaud, t’as l’impression que c’est ta fille qui te pousse», a noté Myriam, avec le sourire.

En mai dernier, la Fondation Charles-Bruneau annonçait un engagement de 22 millions $ en recherche au CHU Saint-Justine. Chacun des cyclistes ayant participé au Tour CIBC Charles-Bruneau en est, en partie, responsable. À elle seule, l’équipe de CIBC a d’ailleurs amassé 900 000 $ pour cet événement de 2017.