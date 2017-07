Un espoir de 5 pi 3 po au camp de développement des Sharks

Les Sharks de San Jose ont invité Sean Dhooghe à leur camp de développement, un joueur de centre de 18 ans de 5 pi 3 po.

L’Américain n’a pas été repêché, mais il possède un certain talent malgré sa taille. Au plus récent Championnat du monde des moins de 18 ans, Dhooghe a récolté neuf points en sept matchs. La saison prochaine, il s’alignera avec l’Université du Wisconsin dans la NCAA.

Si Dhooghe devait atteindre la Ligue nationale de hockey (LNH), il deviendrait le plus petit joueur à disputer une rencontre dans le circuit, sur un pied d’égalité avec le gardien Roy Woters (1925-37), un ancien membre du Canadien de Montréal.

Dans l’histoire récente, l’attaquant Nathan Gerbe, à 5 pi 5 po, a longtemps trôné au sommet du classement des plus petits joueurs de la ligue.

Les joueurs de plus petite stature font de moins en moins peur aux équipes de la LNH. Lors du dernier repêchage, les Oilers d’Edmonton ont jeté leur dévolu sur l’attaquant de 5 pi 8 po Kailer Yamamoto avec la 22e sélection au total. Yamamoto est ainsi devenu le plus petit joueur, et le plus léger, à être sélectionné au premier tour du repêchage de la LNH.