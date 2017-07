Terry Francona subit une chirurgie cardiaque

Ayant subi une opération au coeur, le gérant des Indians de Cleveland, Terry Francona, ne pourra pas diriger l’équipe d’étoiles de la Ligue américaine, mardi.

Tel que confirmé par l'équipe, Francona a subi une ablation par cathéter, jeudi.

L’instructeur au banc de la formation de l’Ohio, Brad Mills, prendra la relève au match des étoiles, assisté par le gérant des Rays de Tampa Bay Kevin Cash.

Francona, qui a effectué plusieurs visites médicales depuis le début du mois de juin, est aux prises avec un problème d’arythmie cardiaque. Les médecins lui avaient d’ailleurs fourni un moniteur cardiaque, qui avait révélé la maladie.

Le gérant devrait obtenir son congé d’hôpital d’ici deux jours. Il devrait diriger à nouveau les Indians à partir du 14 juillet, après la pause du match des étoiles.

Le joueur de troisième but Jose Ramirez, les lanceurs Corey Kluber et Andrew Miller, le voltigeur Michael Brantley et le joueur d’arrêt-court Francisco Lindor représenteront l’équipe lors de la classique prévue au Marlins Park de Miami.

Les Indians occupaient le premier rang de la section Centrale de l’Américaine avant les rencontres de vendredi, en vertu d’un dossier de 45-39.