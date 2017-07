P.K. Subban assiste au mariage d'Andrei Markov

P.K. Subban n’est plus le coéquipier d’Andrei Markov, mais a conservé ses grands liens d’amitié avec le vétéran russe.

Le défenseur des Predators de Nashville a assisté au mariage de Markov et publié une photo du marié, de son épouse Sonya Sonechka et d’Alexei Emelin, qui rejoindra Subban au Tennessee à compter de la saison prochaine.

«[Andrei Markov] a été une des personnes les plus influentes dans ma carrière – je ne serais pas où je suis aujourd’hui sans lui, a écrit l’ancien des Canadiens de Montréal sur Instagram. Aujourd’hui, nous célébrons la vie et l’amour... pas un but en supériorité numérique!

@marki79red has been one of the most influential people in my career - wouldn't be where I am without him. Today we celebrate life and love... not a power play goal! I love you marky and couldn't be happier to be here for your special day! Une publication partagée par P.K. Subban (@subbanator) le 7 Juil. 2017 à 11h02 PDT

L’union d’Emelin, de Markov et de Subban a de quoi faire sourciller les partisans des Canadiens. Pas plus tard qu’en 2016, ces trois arrières constituaient le noyau défensif du Tricolore. Depuis, Subban a été échangé aux Predators contre Shea Weber, Emelin l’a rejoint par transaction en provenance des Golden Knights de Vegas, qui l’avaient pris du CH au récent repêchage d’expansion, et on attend toujours de savoir où se retrouvera Markov après une carrière presque complète passée à Montréal.

Il y avait un autre ancien Canadien au mariage de Markov : Nikita Nesterov. Le défenseur, que le Bleu-blanc-rouge a laissé aller sur le marché des joueurs autonomes et qui a quitté la LNH pour la Ligue continentale de hockey (KHL), a publié des vidéos du grand jour sur les réseaux sociaux. À voir dans la vidéo ci-dessus (via YouTube).