Nick Bonino tentera maintenant d'aider Nashville

Après avoir soulevé la coupe Stanley sur la patinoire du Bridgestone Arena dans l’uniforme des Penguins de Pittsburgh, le 11 juin dernier, Nick Bonino est revenu sur les lieux du crime, cette semaine, à titre de nouveau membre des Predators de Nashville.

«Je n’arrive pas ici en pensant que je suis le gars qui va amener le championnat à Nashville, a indiqué Bonino, dans une entrevue accordée au site web de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Je viens simplement essayer d’aider une équipe, qui était vraiment bonne dans les dernières années, à devenir peut-être un peu meilleure et faire tout ce que je peux pour contribuer, que ce soit offensivement ou défensivement.»

Bonino a non seulement remporté la coupe Stanley avec les Penguins en 2017, mais il faisait également partie de la formation de Pittsburgh lors de la conquête de l’année précédente.

En juin dernier, Bonino a toutefois raté une bonne partie de la finale après avoir bloqué un lancer du défenseur P.K. Subban lors du deuxième match de la série. Il a pu vivre autrement l’ambiance présente lors des rencontres disputées à Nashville.

«C’était excitant à regarder, a noté Bonino, qui a pu célébrer la conquête sur la patinoire du Bridgestone Arena avec ses coéquipiers. Chaque série des Predators semblait devenir de plus en plus folle. Quand j'ai été blessé ici durant le deuxième match et quand j’ai essayé de jouer lors de la quatrième partie, ma participation à l’échauffement a été pratiquement suffisante pour me faire croire que ma jambe n’était pas fracturée. C’était très bruyant et c’était excitant.»

Davantage utilisé?

De manière générale, Bonino croit que son apport chez les Predators pourrait être plus important s’il est davantage utilisé. L’Américain de 29 ans devra sans doute justifier son contrat de 16,4 millions $ pour quatre ans que lui a octroyé le club de Nashville, samedi dernier.

«Je pense que de jouer derrière [Sidney] Crosby et [Evgeni] Malkin, ça peut aider, mais ils prennent une bonne partie des minutes et des points en supériorité numérique, a-t-il estimé avec franchise. Quand Malkin a été blessé la saison dernière, je crois que c’est là que j’ai obtenu beaucoup de mes points, parce que j’étais plus sollicité.»

«J’avais de plus grands rôles à Anaheim et Vancouver, mais on va laisser les choses aller et je vais parler à l’entraîneur Peter Laviolette pour connaître son plan», a-t-il repris.

En 407 matchs en saison régulière dans la LNH, l’athlète originaire de Hartford, au Connecticut, a totalisé 187 points, dont 75 buts.

Bonino s’était surtout démarqué lors des éliminatoires de 2016, avec 18 points en 24 parties. Au cours des séries de 2017, il a été limité à sept points en 21 rencontres.