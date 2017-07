Mikhail Grigorenko et Nikita Nesterov avec le CSKA

L'attaquant Mikhail Grigorenko et le défenseur Nikita Nesterov ont tous deux accepté des ententes de trois ans avec le CSKA de Moscou dans la Ligue continentale de hockey, vendredi.

La KHL a confirmé les deux ententes.

D-man Nikita Nesterov and CSKA agree on a 3-year deal. pic.twitter.com/LhfE7b6QPs — KHL (@khl_eng) July 7, 2017

CSKA signs 3-year contract with 23 y.o. forward Mikhail Grigorenko who spent past 6 seasons in QMJHL, AHL, and NHL. pic.twitter.com/aCqONZtAEe — KHL (@khl_eng) July 7, 2017

Repêché au 12e rang au total par les Sabres de Buffalo au repêchage de 2012, Grigorenko n'a jamais pu faire sa place dans la LNH avec les Sabres et, plus tard, l'Avalanche du Colorado.

En 217 matchs dans le circuit Bettman, le Russe a amassé 64 points, dont 22 buts.

De son côté, Nesterov est un choix de cinquième tour, le 148e au total, du Lightning de Tampa Bay lors de l'encan amateur de la LNH de 2011.

Il a disputé 132 matchs avec la formation de la Floride et les Canadiens de Montréal, qui l'ont acquis en janvier 2017. Avec le CH, le natif de Chelyabinsk a obtenu cinq points, dont un but, en 13 matchs de saison régulière en plus d'être blanchi en deux duels éliminatoires.