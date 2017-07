Matheus Silva sort du coma

Ayant passé près de la noyade, le défenseur de l’organisation des Earthquakes de San Jose Matheus Silva est sorti du coma, jeudi.

Celui qui évolue pour le Reno 1868 FC a été ramené inanimé sur la plage du lac Tahoe par ses coéquipiers, mardi. Un homme présent a effectué des manœuvres de réanimations qui se sont avérées efficaces.

«Nous sommes extrêmement excités et soulagés d’annoncer que Matheus Silva s’est éveillé du coma et est complètement réceptif, a dit le directeur général Jesse Fioranelli par voie de communiqué. L’organisation entière des Earthquakes est reconnaissante pour les efforts des médecins, des joueurs et du personnel du Reno 1868 FC qui ont contribué à ce que Matheus soit en vie.»

L’athlète de 20 ans a disputé quatre matchs au cours de la dernière saison avec les Earthquakes, tentant une frappe en 139 minutes de jeu.

Cette saison, il a pris part à deux rencontres avec le Reno 1868 FC, dans l'United Soccer League (USL).