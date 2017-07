L’Impact U18 bien représenté dans la sélection Canada-Québec

Plusieurs joueurs de l’organisation de l'Impact de Montréal ont été invités par la sélection Canada-Québec en prévision d'un match amical contre la sélection des moins de 20 ans d'Haïti dimanche au Complexe sportif Claude-Robillard.

Un total de 13 joueurs de l'Impact U18 a été convié. Il s’agit des gardiens Christopher Hansen-Barkun et Rayane Yesli, des défenseurs Marques Antoine, Chrisnovic N'Sa, Clément Bayiha et Daniel Kinumbe, des milieux de terrain Santiago Gonzalez, Moulay Hamza Kanzi Belghiti, Luca Ricci et Mathieu Choinière, ainsi que des attaquants Don-Junior Bobe, Gabriel Balbinotti et Souleymane Camara.

Le milieu de terrain de la première équipe du club Shamit Shome, ainsi que le gardien James Pantemis, qui s'entraîne avec l'équipe de la Major League Soccer (MLS) à temps plein, seront également présents, tout comme l’arrière Thomas Meilleur-Giguère et l'attaquant Jimmy-Shammar Sanon, du Fury d'Ottawa.

Le duel amical constitue une préparation pour les Jeux de la Francophonie prévus à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 21 au 30 juillet. L'entraîneur-chef Valerio Gazzola présentera sa formation finale des meilleurs joueurs disponibles des moins de 20 ans de la Belle Province, mardi.

En phase de groupe, l'équipe Canada-Québec affrontera la République démocratique du Congo le 22 juillet, ainsi que la France, deux jours plus tard, et Haïti, le 26 juillet.