Les Red Sox l’emportent sur les Rays

Dustin Pedroia et Jackie Bradley fils ont chacun produit deux points dans la victoire de 8-3 des Red Sox de Boston face aux Rays de Tampa Bay, vendredi, à St. Petersburg.

Pedroia a réussi son troisième circuit de la saison en troisième manche, ce qui a permis aux visiteurs d’ajouter deux points à leur avance.

Bradley fils et Hanley Ramirez ont également frappé la longue balle pour les Red Sox.

Mookie Betts, Andrew Benintendi et Christian Vázquez ont produit les autres points du camp victorieux.

Steven Souza fils s’est quant à lui illustré du côté des Rays en claquant son 17e circuit de la saison.

Drew Pomeranz (9-4) a obtenu la victoire. L’artilleur des Red Sox a alloué deux points, six coups sûrs et cinq buts sur balles en six manches de travail. Il a également retiré six frappeurs sur des prises.

Jake Odorizzi (5-4) a encaissé la défaite après avoir concédé sept points en quatre manches et un tiers.