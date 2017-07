Les Panthers s'amusent sur Twitter!

Derrière les grands noms des équipes sportives se cachent des héros obscurs dont le travail mérite d’être souligné.

Cette semaine, l’équipe de communications des Panthers de la Caroline, dans la NFL, a réalisé ce que l’on pourrait qualifier d’«œuvre sociale» sur la plateforme Twitter.

Or le grand public n’a réalisé ce fait d’armes que vendredi, quand l’équipe a publié un gazouillis intrigant invitant ses abonnés à relire les premiers mots des tweets des trois derniers jours.

Now go back and read the first word of our tweets from the last three days