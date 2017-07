Les Blue Jays préservent leur personnel d'entraîneurs

Les Blue Jays de Toronto ont prolongé les contrats des membres de leur personnel d’entraîneurs dans le but de les synchroniser avec le mandat du gérant John Gibbons, selon ce qu’a rapporté Sportsnet, vendredi.

Pete Walker, entraîneur des lanceurs, Dane Johnson, entraîneur des releveurs, Brook Jacoby, instructeur des frappeurs, Tim Leiper, instructeur au premier but et Luis Rivera, entraîneur au troisième but, demeureront avec les Blue Jays jusqu’en 2019, avec une option de renouvellement pour 2020 du côté de la direction.

Gibbons avait accepté une prolongation de contrat du même genre en mars dernier.

Les Jays font confiance à leur groupe d’entraîneurs même s’ils figurent au dernier rang de la section Est de la Ligue américaine, à égalité avec les Orioles de Baltimore (40-45).