Kris Bryant assomme les Pirates

Kris Bryant a produit quatre points et claqué deux circuits dans la victoire de 6-1 des Cubs face aux Pirates de Pittsburgh, vendredi, à Chicago.

Bryant a conclu la rencontre avec une récolte de quatre coups sûrs. Il a produit trois points grâce à ses 17e et 18e circuits de la saison. Il a également produit un point avec un triple en plus de frapper un simple.

Le joueur de troisième but des Cubs a ouvert la machine en quatrième manche, poussant Ben Zobrist à la plaque avec un triple.

Il a claqué son premier circuit de la rencontre, en solo, en sixième manche. Il est revenu à la charge en huitième avec un coup de canon bon pour deux points. Willson Contreras a également marqué sur la séquence.

Anthony Rizzo a lui aussi frappé la longue balle pour les Cubs. Son 20e circuit de la saison, cogné en quatrième manche, a permis aux siens d’ajouter deux points au tableau indicateur. Bryant l’a précédé au marbre.

Josh Bell a produit l’unique point des Pirates en frappant un simple aux dépens de Pedro Strop.

Carl Edwards fils (3-1) a obtenu la victoire. Le lanceur des Cubs n’a accordé que deux buts sur balles et a retiré trois frappeurs au bâton en une manche et deux tiers.

Le partant de la formation locale, Eddie Butler, a également connu une bonne sortie, n’accordant que quatre coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.

La défaite est allée au dossier de Trevor Williams (3-4) qui a donné trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles en trois manches et deux tiers.

Les Cubs et les Pirates s’affronteront à nouveau samedi et dimanche, à Chicago. Il s’agira des derniers matchs pour les deux formations avant la pause du match des étoiles du baseball majeur.