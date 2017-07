Jussi Jokinen se joint aux Oilers

L’attaquant Jussi Jokinen a signé un contrat d’un an avec les Oilers d’Edmonton, a-t-il été annoncé vendredi.

Les clauses financières de l’entente n’ont pas été divulguées.

Le Finlandais de 34 ans a évolué avec les Panthers de la Floride lors des trois dernières campagnes avant que ceux-ci ne rachètent son contrat. En 2016-2017, il a récolté 11 buts et 17 mentions d’aide pour 28 points en 69 rencontres. L’ancien des Stars de Dallas, du Lightning de Tampa Bay, des Hurricanes de la Caroline et des Penguins de Pittsburgh a totalisé 186 filets et 360 aides pour 546 points en 891 joutes à vie dans la Ligue nationale.

Jokinen a été un choix de sixième tour, le 192e en tout, des Stars au repêchage de 2001.