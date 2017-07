Graham DeLaet, Nick Taylor et David Hearn perdent du terrain à la Classique Greenbrier

Les Canadiens Graham DeLaet, Nick Taylor et David Hearn ont perdu du terrain sur le Colombien Sebastian Munoz, qui a maintenu sa place en tête du classement de la Classique Greenbrier du circuit de la PGA, vendredi, au terme de la deuxième ronde.

Munoz a conclu la journée avec un pointage de 67 (-3) et présente maintenant un cumulatif de 128 (-12). Il détient une avance de trois coups sur ses plus proches poursuivants, les Américains Ben Martin et Hudson Swafford.

En complétant le parcours quatre coups sur la normale, Swafford a fait un bond de sept places au classement. Il se retrouve à égalité avec Martin, qui a rapporté une carte de 67 (-3) vendredi.

Pour leur part, le Néo-Zélandais Danny Lee (68) et l’Amércain Russell Henley (64) se partagent le quatrième rang avec un pointage de 132 (-8).

Alors qu’ils étaient tous deux à trois coups du meneur jeudi, Taylor et DeLaet ont connu une deuxième ronde plus difficile. En enregistrant une carte de 69 (-1), Taylor a perdu quatre places. Il se retrouve au septième rang, à égalité avec quatre autres golfeurs, à cinq coups de Munoz.

Quant à DeLaet, il a perdu neuf places après avoir joué la normale de 70. Il pointe maintenant au 12e rang, tout comme son compatriote David Hearn, avec une fiche de 134 (-6)

Parmi les autres Canadiens, MacKenzie Hughes a grimpé de 21 échelons grâce à une marque de 67 (-3). De leur côté, Brad Fritsch (74) et Ryan Zylstra (73) ne se sont pas qualifiés pour les rondes de la fin de semaine.